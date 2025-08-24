Gli Stati Uniti puntano tutte le proprie risorse sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, mentre hanno rinunciato alla corsa con la Cina sulle tecnologie green. Questo è potenzialmente molto più dannoso, per la crescita americana a lungo termine, delle guerre commerciali del tycoon. Intanto l’inflazione avanza
Gli Stati Uniti puntano tutte le proprie risorse sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, mentre hanno rinunciato alla corsa con la Cina sulle tecnologie green. Questo è potenzialmente molto più dannoso, per la crescita americana a lungo termine, delle guerre commerciali di Trump