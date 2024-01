Ospedali assaltati, staff televisivo preso in ostaggio, spari per le strade. A Guayaquil «si è scatenato l’inferno», ha detto il vescovo Antonio Crameri. È il risultato della guerra dichiarata ai clan da parte del presidente dell’Ecuador Daniel Noboa che ha scatenato un’ondata di violenza in tutto il paese con scontri che si sono registrati anche nella capitale Quito. Al momento sono dieci le vittime, tra cui due agenti di polizia, ma il numero rischia di aumentare nelle prossime ore. Noboa ha dichiarato lo stato di emergenza per «conflitto interno» e ordinato il dispiegamento immediato dell’esercito. La polizia ha arrestato più di 14 persone. Saranno incriminate, tra le altre cose, anche di terrorismo.

Preoccupazioni internazionali

«Siamo estremamente preoccupati per le violenze e i rapimenti odierni in Ecuador», ha scritto su X Brian Nichols del Dipartimento di Stato americano, aggiungendo che gli Stati Uniti sono disposti a fornire assistenza alle autorità ecuadoregne. La situazione preoccupa anche gli stati limitrofi come il Perù che ha rafforzato la sicurezza lungo il confine con l’Ecuador.

Intanto la Cina ha annunciato la sospensione, a partire da oggi, delle operazioni al pubblico nella sua ambasciata e in tutti i consolati in Ecuador. La scelta di Pechino è stata seguita da altri paesi, mentre il governo ha deciso di evacuare gran parte degli edifici istituzionali.

Il ministero della Salute dell'Ecuador ha disposto la sospensione a data da destinarsi di tutti i servizi ambulatoriali, ricoveri e interventi chirurgici programmati, annunciando che sono previsti solo i servizi di emergenza.

L’evasione del boss

A Guayaquil. Arrestati gli autori dell'attacco armato nello studio della Tc

Le tensioni sono aumentate quando Adolfo Macia, ex tassista e leader della più grande banda di narcotrafficanti del paese, Los Choneros, è evaso la scorsa domenica dal carcere di Guayaquil. Il caso ha spinto il presidente Noboa a designare ventidue organizzazioni criminali come «organizzazioni terroristiche e attori non statali belligeranti». Tra queste ci sono le bande: Aguilas, AguilarKiller, AK47, Dark Knights, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gßnster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p .27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 e Tiguerones.

Nel frattempo, le ricerche per il ritrovamento di Adolfo Macia si sono concentrate nella provincia costiera di Manabi, che dagli anni Novanta è sotto il controllo della banda.

Gli uomini armati hanno attaccato nelle ultime ore cinque ospedali e hanno fatto irruzione sul set della Tc Television, un canale pubblico proprio di Guayaquil, nel sud-ovest, prendendo in ostaggio giornalisti e altri dipendenti, il tutto in diretta. Nei video circolati online gli aggressori hanno chiesto alla polizia di cessare le operazioni.

Per il momento Noboa non ha intenzione di cedere alla violenza e al ricatto dei clan. Lo scorso agosto Fernando Villavicencio, uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador, è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio in una scuola della capitale.

© Riproduzione riservata