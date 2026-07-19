Effetto domino in Medio Oriente, l’ordine regionale non esiste più

A crollare, sotto i lanci dei caccia dell’Usaf o dell’Idf, così come dei razzi e dei droni iraniani, non sono, solo, le infrastrutture militari dei Pasdaran, le basi americane, i traffici marittimi nel Golfo, i villaggi del sud del Libano e della Galilea

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Una cosa è certa: comunque vada, dopo lo scontro tra Usa, Israele e Iran, nulla sarà come prima in Medio Oriente. Ci sono conflitti che spostano poco in termini di equilibri, guerre d’attrito che cristallizzano fronti e relazioni. Persino l’ostilità permanente può essere stabilizzante. Non è il caso della guerra iniziata il 28 febbraio, preceduta lo scorso anno da quella dei “Dodici giorni” che aveva come bersaglio il nucleare iraniano. Epic Fury, Ruggito del Leone, Vera Promessa – quest’ultimo