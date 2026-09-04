«Noi uomini di chiesa contro l’avanzata dell’ultradestra»

Il vescovo evangelico Friedrich Kramer: «Il programma politico dell’AfD va contro i valori cristiani». Il collega cattolico: «Riceviamo ogni giorno mail di insulti». Il pastore Andreas Tschurn: «Dai tempi della Ddr non vedevamo tanta tensione»
Dismette la talare da pastore evangelico per un gilet di pelle nera da motociclista. Sul semipetto destro una toppa con queste parole: “Egalité, fraternité, fckAfdé”. Questa specie di mostrina - con il “vaffa” finale ad Alternative fűr Deutschland, l'estrema destra tedesca - è il simbolo dei nuovi gradi assunti da Andreas Tschurn, 41 anni, sposato, due figli, pastore della Chiesa evangelica della Germania centrale a Leuna, in Sassonia-Anhalt. «Gott mit uns» Il Land va al voto domenica in una del