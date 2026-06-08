Svolta armena, il premier Pashinyan: «Porteremo il paese verso l’Europa»

Vittoria del partito filo-occidentale Contratto Civile. Il premier Pashinyan a Domani: «Faremo un referendum, ma non perché ce lo ha chiesto Putin»

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Erevan – Sono le due di notte a Erevan. La città è andata a dormire senza conoscere il destino politico del paese: a quell’ora lo scrutinio dei voti è arrivato appena al 15 per cento, ma il primo ministro Nikol Pashinyan indice comunque una conferenza stampa. «È una vittoria storica», dice. Diverse ore più tardi si saprà che il suo partito Contratto civile alle elezioni parlamentari di domenica ha ottenuto il 49,8 per cento dei voti. Un voto spartiacque per questo paese di appena tre milioni di