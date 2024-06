I numeri sono in crescita di quasi 20 punti percentuali rispetto alle elezioni legislative del 2022. Secondo le proiezioni di Rtfb il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella si aggira intorno al 34 per cento delle preferenze. Il Nuovo Fronte popolare della sinistra è al 29 per cento. Il campo di Macron tra il 20 e il 22

Secondo i primi exit polls il Rassemblement National di Marine Le Pen è in netto vantaggio al primo turno delle elezioni legislative. Con il 34,2-34,5 per cento dei voti, il partito di Jordan Bardella e Marine Le Pen e i suoi alleati sono in vantaggio sul Nuovo Fronte Popolare che unisce la sinistra, che ha ottenuto il 28,5-29,1 per cento, molto più avanti del campo di Emmanuel Macron al 20,5-21,5 per cento. I Repubblicani hanno ottenuto il 10 per cento, una buona fetta di elettori, ma il partito ha detto che non darà indicazioni di voto in vista del secondo turno.

L’affluenza

In attesa di sapere il risultato definitivo delle elezioni legislative indette da Emmanuel Macron in Francia a meno di un mese dalle elezioni europee, c’è un dato eloquente: secondo i dati dell’affluenza delle 20 sono andati a votare quasi il 67 per cento dei cittadini. I numeri sono in crescita di quasi 20 punti percentuali rispetto alle elezioni legislative del 2022 quando alla stessa ora l’affluenza si era fermata al 39,42 per cento.

Le stime dicono che per le 20 l’affluenza sarà intorno al 69,5 per cento, un tasso che non si registrava dal 1981.

L’appello di Macron

«Ho votato. Grazie a tutti coloro che hanno permesso il regolare svolgimento delle elezioni: voi mantenete viva la democrazia», ha scritto sul suo profilo X il presidente francese, Emmanuel Macron che ha lanciato un appello agli elettori: «Cittadini alle urne!».

Intanto Marine Le Pen, presidente uscente del gruppo del Rassemblement National all'Assemblea nazionale, è arrivata nel quartier generale a Hénin-Beaumont, suo feudo nel nord della Francia.

