La senatrice statunitense Catherine Cortez Masto ha sconfitto in Nevada il suo sfidante repubblicano, Adam Laxalt, ex procuratore generale dello stato repubblicano, nelle elezioni midterm, di metà mandato. I democratici conquistano così 50 seggi contro i 49 dei repubblicani, e si assicurano il controllo del Senato. Potendo contare anche sul voto della vicepresidente Kamala Harris, infatti, hanno già la maggioranza. Se il 6 dicembre riuscissero a vincere in Georgia, i democratici guadagnerebbero perfino uno scranno in più rispetto alla passata legislatura. «Mi sento bene e non vedo l’ora di affrontare i prossimi due anni», ha detto il presidente Joe Biden ai giornalisti a Phnom Penh, in Cambogia.

Una vittoria importante in un’elezione di metà mandato difficile per i democratici, soprattutto se si considera che gli elettori solitamente sfavoriscono il partito del presidente degli Stati Uniti, in questo caso quello di Biden, durante le elezioni di metà mandato.

Parlando a New York, un trionfante senatore Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica, ha definito la vittoria del suo partito «una rivendicazione per i democratici, per il nostro programma e per il popolo americano». Secondo il senatore, con il voto di metà mandato «il popolo americano ha respinto i repubblicani “Maga”, estremisti antidemocratici».

Arizona e Nevada

Foto AP

Secondo il New York Times, la vittoria democratica in Nevada, insieme alla rielezione del senatore, ex astronauta, Mark Kelly in Arizona, annunciata venerdì sera, conferma la strategia democratica di imporre una fortificazione nel lato ovest del paese. Nel 2020 Biden ha vinto in Arizona per soli 10.457 voti in più; il Nevada è sempre stato più costante nel votare il Partito democratico durante le elezioni presidenziali, ma non si può dire la stessa cosa nelle consultazioni di metà mandato, dove i voti democratici sono stati altalenanti.

Parlando ai giornalisti in Cambogia, il presidente Biden ha detto di «non essere sorpreso dall’affluenza alle urne. Sono incredibilmente contento». Secondo il presidente la capacità del suo partito di mantenere il controllo del Senato «è un riflesso della qualità dei nostri candidati».

Joe Biden si avvia a incontrare il presidente cinese Xi Jinping “più forte” politicamente dopo l’esito delle elezioni di metà mandato.

I voti alla Camera

Foto AP

La partita per la Camera, invece, è ancora aperta. I democratici hanno 204 seggi, i repubblicani 211. La soglia della maggioranza è fissata a 218. Al momento, quindi, dopo diversi giorni dopo l’election day, il controllo della Camera non è ancora stato deciso. I voti fin qui raccolti disattendono le previsioni delle scorse settimane, secondo cui i repubblicani avrebbero conquistato più peso a Washington, scansando la leadership del presidente Biden. Sebbene i repubblicani abbiano ancora un vantaggio nel conquistare la Camera, la loro maggioranza sarebbe certamente ridotta.

