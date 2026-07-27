L’Eliseo può attendere? Una lunga estate difficile per il delfino Bardella

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Complice la sua giovane età e la relativa inesperienza, nonostante un’ascesa politica invidiabile, evitare una lunga campagna elettorale contro dei pesi massimi come Jean-Luc Mélenchon e Édouard Philippe è l’opzione più sicura per ipotecare il futuro

Più in alto si sale, più rovinosa è la caduta. Per il predestinato Jordan Bardella, giovane presidente del Rassemblement national, che in soli dieci anni è passato dall’essere un semplice militante di periferia a leader del primo partito di Francia, l’Eliseo era a portata di mano. La sentenza della Corte d’appello del 7 luglio 2026, quella che avrebbe dovuto ostacolare Marine Le Pen, ha infranto invece le sue ambizioni, mai espresse apertamente. «Offriamo ai francesi un binomio», ha dichiarato M