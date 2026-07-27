Dietro la figura ingombrante di le pen

L’Eliseo può attendere? Una lunga estate difficile per il delfino Bardella

Daniel Peyronel
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27 luglio 2026 • 19:30

Complice la sua giovane età e la relativa inesperienza, nonostante un’ascesa politica invidiabile, evitare una lunga campagna elettorale contro dei pesi massimi come Jean-Luc Mélenchon e Édouard Philippe è l’opzione più sicura per ipotecare il futuro

Più in alto si sale, più rovinosa è la caduta. Per il predestinato Jordan Bardella, giovane presidente del Rassemblement national, che in soli dieci anni è passato dall’essere un semplice militante di periferia a leader del primo partito di Francia, l’Eliseo era a portata di mano. La sentenza della Corte d’appello del 7 luglio 2026, quella che avrebbe dovuto ostacolare Marine Le Pen, ha infranto invece le sue ambizioni, mai espresse apertamente. «Offriamo ai francesi un binomio», ha dichiarato M

Daniel Peyronel
Daniel Peyronel
Daniel Peyronel

Giornalista indipendente, mi occupo di cambiamento climatico e politica francese. Ho collaborato con Perspective Daily (Germania), Le Grand Continent, la Revue XXI (Francia) e YouTrend (Italia). Torinese di nascita, vivo a Parigi dal 2018.

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