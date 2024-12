Poco dopo la pubblicazione online dell'articolo, la curatrice della sezione opinioni del quotidiano tedesco, Eva Marie Kogel, ha rassegnato le sue dimissioni. Musk giustifica il suo intervento pubblico per via dei suoi investimenti economici in Germania

Il miliardario sudafricano e consigliere di Donald Trump, Elon Musk, ha scritto un commento a sostegno di AfD, il partito di estrema destra tedesco, per il quotidiano nazionale Welt am Sonntag. «Solo l’AfD può salvare la Germania», si legge in uno dei passaggi.

Musk ha pure cercato di smarcare il partito dalle accuse di estremismo. «La rappresentazione dell'AfD come estremista di destra è chiaramente falsa, considerando che Alice Weidel, la leader del partito, ha un partner dello stesso sesso proveniente dallo Sri Lanka! Vi sembra Hitler? Per favore!». Non è la prima volta che Musk pubblica un endorsement pubblico nei confronti di alcuni esponenti politici o partiti europei.

Nei mesi scorsi è intervenuto a favore della premier Giorgia Meloni e del vice premier Matteo Salvini attaccando i giudici per le loro decisioni prese in tema migratorio.

Le dimissioni

Poco dopo la pubblicazione online dell'articolo, la curatrice della sezione opinioni del quotidiano tedesco, Eva Marie Kogel, ha rassegnato le sue dimissioni. «Mi è sempre piaciuto dirigere il dipartimento opinioni di Welt e Wams. Oggi è apparso un testo di Elon Musk su Welt am Sonntag. Ieri ho presentato le mie dimissioni dopo la stampa», ha scritto Kogel su X.

Dopo le polemiche suscitate Musk ha detto che i suoi «investimenti significativi» in Germania giustificano la sua intromissione nella politica tedesca.

L’editoriale di Musk è stato pubblicato dopo che il presidente tedesco Steinmeier ha ufficialmente sciolto il parlamento e indetto nuove elezioni per il prossimo 23 febbraio, dopo che una lunga crisi della coalizione “semaforo” guidata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha portato al crollo della fiducia del parlamento.

