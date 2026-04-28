Emirati fuori dall’Opec. Un dispetto ai sauditi per blandire l’America

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Dopo quasi sessant’anni, dal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti non faranno più parte dell’Opec, che riunisce i principali paesi produttori di petrolio al mondo. La notizia è stata rivelata dall’agenzia di stampa emiratina Wam e confermata poco dopo dal ministro dell’Energia degli Emirati, Suhail Mohamed al-Mazrouei. «Si tratta di una decisione presa dopo un’attenta valutazione delle politiche attuali e future relative al livello di produzione», ha dichiarato alla Reuters il ministro al-Mazrou