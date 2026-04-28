il prezzo del greggio schizza oltre i 110 dollari al barile

Emirati fuori dall’Opec. Un dispetto ai sauditi per blandire l’America

Stefano Vergine
28 aprile 2026 • 20:53

La scelta di Abu Dhabi punta a blandire la Casa Bianca e garantirsi maggiori difese dagli attacchi iraniani. Ma alla lunga potrebbe portare alla disgregazione all’alleanza del petrolio. Cambiando gli equilibri politici nel Golfo. Intanto, il prezzo del greggio schizza di nuovo a oltre 111 dollari a barile

Dopo quasi sessant’anni, dal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti non faranno più parte dell’Opec, che riunisce i principali paesi produttori di petrolio al mondo. La notizia è stata rivelata dall’agenzia di stampa emiratina Wam e confermata poco dopo dal ministro dell’Energia degli Emirati, Suhail Mohamed al-Mazrouei. «Si tratta di una decisione presa dopo un’attenta valutazione delle politiche attuali e future relative al livello di produzione», ha dichiarato alla Reuters il ministro al-Mazrou

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Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.