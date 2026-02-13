Passa dalle rinnovabili la sicurezza energetica dell’Europa

Se ne sta parlando anche alla conferenza di Monaco: divincolarsi dalla dipendenza da combustibili fossili vorrebbe dire prezzi dell’energia più bassi e un’autonomia politica, oltre che energetica. In Francia le maggiori realtà industriali chiedono che il governo dia una data certa per l’uscita dal fossile. Una scelta cruciale anche alla luce dell’autonomia dagli Usa
Le minacce di Donald Trump alla Groenlandia hanno avuto di buono, se non altro, di costringere l’Unione europea, ad ammettere ciò che doveva essere evidente da molto più tempo: ossia che i suoi interessi e quelli degli Usa non sempre coincidono, anzi. È in corso ora a Monaco la Conferenza annuale sulla sicurezza e si parlerà anche ti questo: in primo piano sostegno all’Ucraina, Gaza, Medio Oriente, ma anche tensioni transatlantiche e sicurezza europea. Dentro l’Europa ci sono ancora idee ben div