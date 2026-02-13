Passa dalle rinnovabili la sicurezza energetica dell’Europa

true false

Le minacce di Donald Trump alla Groenlandia hanno avuto di buono, se non altro, di costringere l’Unione europea, ad ammettere ciò che doveva essere evidente da molto più tempo: ossia che i suoi interessi e quelli degli Usa non sempre coincidono, anzi. È in corso ora a Monaco la Conferenza annuale sulla sicurezza e si parlerà anche ti questo: in primo piano sostegno all’Ucraina, Gaza, Medio Oriente, ma anche tensioni transatlantiche e sicurezza europea. Dentro l’Europa ci sono ancora idee ben div