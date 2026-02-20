L’inchiesta sull’ex principe

Epstein e Andrea: solo William può salvare la Corona

Lucia Malatesta
20 febbraio 2026 • 20:59Aggiornato, 20 febbraio 2026 • 21:00

Andrea è stato rilasciato ma si investiga ancora. E il governo studia una legge per strapparlo dalla linea di successione Solo William può salvare la Corona 

La storia di Andrea Mountbatten Windsor – principe britannico non più, onnipotente e impune non più – sta nell'immagine scattatagli da Phil Noble, fotografo Reuters, di notte giovedì: è sul sedile posteriore della sua Range Rover, sta lasciando la stazione di polizia dopo essere stato interrogato, e ha un occhio visibilmente rosso. Forse un errore tecnico del fotografo, ma il più efficace ritratto della disgrazia in cui è caduto il figlio ingombrante di Buckingham Palace. Dopo essere stato tratt

