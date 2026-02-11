Epstein e il lato oscuro della sinistra. I file sono la metafora del fallimento

true false

Se fossimo nella smorfia napoletana, Jeffrey Epstein sarebbe il numero 48, il morto che parla. Una loquacità che a oltre sei anni di distanza dal suicidio (suicidio?) in carcere dell'imprenditore e reo di abusi sessuali e traffico di minorenni è diventata un diluvio verbale, così mastodontico e caotico, da rendere assai ostica l'attribuzione di responsabilità a coloro che lo hanno frequentato a vario titolo. Tanto è difficile distinguere tra complici, sodali, semplici conoscenti, in buonafede o