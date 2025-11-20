Epstein files, Trump punta sugli omissis. Vietato divulgare il «materiale segreto»

true false

Sempre alla ricerca di distrazioni dal caso Epstein, che ha spaccato la base repubblicana, Donald Trump si è dedicato alle minacce a sei membri democratici del Congresso, colpevoli di «comportamenti sediziosi» che sono «punibili con la morte»: così ha scritto su Truth. Sono commenti a un video che i senatori e veterani Elissa Slotkin e Mark Kelly, assieme ai deputati Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan e Maggie Goodlander hanno postato sui social, invitando i membri dell’esercito della c