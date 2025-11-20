i documenti sul finanziere pedofilo

Epstein files, Trump punta sugli omissis. Vietato divulgare il «materiale segreto»

Mattia Ferraresi
20 novembre 2025 • 19:47Aggiornato, 20 novembre 2025 • 19:51

Dalle foto delle vittime alle email classificate: così l’amministrazione potrà oscurare o trattenere informazioni sensibili. Tensione altissima alla Casa Bianca, Trump evoca la pena di morte per sei parlamentari democratici: «Sono traditori»

Sempre alla ricerca di distrazioni dal caso Epstein, che ha spaccato la base repubblicana, Donald Trump si è dedicato alle minacce a sei membri democratici del Congresso, colpevoli di «comportamenti sediziosi» che sono «punibili con la morte»: così ha scritto su Truth. Sono commenti a un video che i senatori e veterani Elissa Slotkin e Mark Kelly, assieme ai deputati Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan e Maggie Goodlander hanno postato sui social, invitando i membri dell’esercito della c

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)