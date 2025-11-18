il presidente insulta due giornaliste: «stai zitta, cicciona»

Cortocircuito Maga sugli Epstein files: il tycoon in crisi di nervi

Mattia Ferraresi
18 novembre 2025 • 20:35

Alla Camera i repubblicani votano in maggioranza per la pubblicazione dei documenti. Si ritira dalla vita pubblica il clintoniano Summers, apparso nelle mail dell’ex finanziere

La Camera ha dato il via libera e quello che anche Donald Trump ha dovuto infine accettare come inevitabile: la pubblicazione dei documenti relativi all’inchiesta su Jeffrey Epstein. Molti repubblicani, inizialmente riluttanti per via della posizione della Casa Bianca, hanno scelto di allinearsi all’iniziativa bipartisan per evitare di apparire contrari alle richieste di trasparenza della base conservatrice. I volti repubblicani del voto sono i deputati Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene, un

