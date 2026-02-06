Mondo

Epstein, bufera Mandelson, Starmer umiliato: ecco chi sono i possibili successori

Vittorio Da Rold
06 febbraio 2026 • 19:53

La stampa britannica parla di «lotta per la sopravvivenza» del premier, nonostante l’ammissione di responsabilità in diretta tv. E già si fanno già i nomi dei due possibili successori: Angela Rayner e Wes Streeting. Intanto la polizia britannica ha perquisito due proprietà legate all’ex eminenza grigia del New Labour di Blair, sospettato di aver passato informazioni finanziarie sensibili al miliardario pedofilo

Il premier laburista britannico Keir Starmer è sempre più in una tempesta shakespeariana per lo scandalo di Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair riciclato circa un anno fa dallo stesso primo ministro come ambasciatore negli Usa e finito sotto accusa anche in un'indagine penale di Scotland Yard per i suoi legami a doppio filo col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La lotta nel partito è accesissima al punto che si fanno già i nomi dei due possibili

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.