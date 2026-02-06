Epstein, bufera Mandelson, Starmer umiliato: ecco chi sono i possibili successori

La stampa britannica parla di «lotta per la sopravvivenza» del premier, nonostante l’ammissione di responsabilità in diretta tv. E già si fanno già i nomi dei due possibili successori: Angela Rayner e Wes Streeting. Intanto la polizia britannica ha perquisito due proprietà legate all’ex eminenza grigia del New Labour di Blair, sospettato di aver passato informazioni finanziarie sensibili al miliardario pedofilo