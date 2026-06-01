Erdogan è sempre più autoritario. E l’Ue se ne frega

Università chiusa e leader dell’opposizione destituiti per vie giudiziarie, il presidente Erdogan prepara il terreno per le prossime elezioni presidenziali. Ma intanto i paesi europei sono sempre più collegati alle industrie belliche turche

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In Turchia, il governo sta diventando sempre più autoritario. Nel mirino del presidente Recep Tayyip Erdoğan sono finiti il partito di opposizione Chp e l’università Bilgi, con sede a Istanbul. L’obiettivo ultimo, ancora una volta, è indebolire l’opposizione e limitare gli spazi di libera espressione del paese, anche in vista delle prossime elezioni presidenziali che dovrebbero tenersi nel 2028. La condotta di Erdoğan, però, non ha generato alcuna reazione a livello europeo. Per l’Ue, i rapporti