Errori dell’Ia e pochi controlli: le ombre della corsa al nucleare

Quanto siamo vicini a un confronto nucleare “vero”? Usa e Russia sono in grado di lanciare 2100 testate in pochi minuti. Ma la combinazione di crisi geopolitiche e l’intelligenza artificiale aumenta in modo esponenziale le chances di cortocircuiti apocalittici. Intanto l’accordo di contenimento New Start sta per scadere, senza alternative
Mai così tante persone hanno visto un film non di fantascienza sullo scoppio della prossima guerra nucleare. A House of Dynamite, la pellicola uscita su Netflix di Kathryn Bigelow, sceneggiata da Noah Oppenheim – un ex giornalista – si avvia a cumulare 100 milioni di visualizzazioni, risultato eccezionale per un thriller politico. È l’effetto della guerra in Ucraina: la geopolitica ormai pane quotidiano per le masse fa riflettere. Il film immagina uno scenario in cui un missile nucleare, lanciat