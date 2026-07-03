la richiesta di nuovi patriot

Il tallone d’Achille della difesa di Kiev sono i cruise russi

Vincenzo Leone
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03 luglio 2026 • 07:00

Il paese punta a produrre in autonomia quel che serve per difendersi. Viene intercettato il 91,7 per cento dei droni, ma la percentuale si dimezza con i razzi: uno su due va a segno

Kiev - Droni esca per ingannare i mitraglieri sui tetti e sui ponti, missili progettati per distruggere una nave lanciati verso edifici residenziali e sempre più missili balistici, per intercettarli ci vogliono i Patriot. La Russia continua a diversificare l’arsenale e la potenza di fuoco che impiega nei suoi attacchi contro le città in Ucraina. L’ultimo attacco – nella notte tra l’1 e il 2 luglio – è una lista di sistemi d’arma diversi, che hanno colpito ovunque e prendendo di mira soprattutto

Vincenzo Leone
Vincenzo Leone
Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.