Il tallone d’Achille della difesa di Kiev sono i cruise russi

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Kiev - Droni esca per ingannare i mitraglieri sui tetti e sui ponti, missili progettati per distruggere una nave lanciati verso edifici residenziali e sempre più missili balistici, per intercettarli ci vogliono i Patriot. La Russia continua a diversificare l’arsenale e la potenza di fuoco che impiega nei suoi attacchi contro le città in Ucraina. L’ultimo attacco – nella notte tra l’1 e il 2 luglio – è una lista di sistemi d’arma diversi, che hanno colpito ovunque e prendendo di mira soprattutto