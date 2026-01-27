Difesa nucleare, Rutte all’Ue: «Senza Usa, buona fortuna». L’orologio dell’apocalisse segna 85 secondi alla fine

true false

«Se qualcuno pensa che l’Unione europea o l’Europa nel suo insieme possano difendersi senza gli Stati Uniti, continui pure a sognare. Non potete». Davanti alle commissioni riunite di difesa e affari esteri del Parlamento europeo, il segretario generale della Nato Mark Rutte – colui che chiama Trump “paparino” – per la prima volta ha sdoganato un tema tabù nel vecchio continente: che l'Europa possa perdere l'ombrello nucleare americano. «Good luck» Dovendo davvero «fare da sola», ha spiegato Ru