Europa al buio: «Non avvisati». La Russia al fianco di Teheran

L’Europa punta il dito contro l’Iran e invita alla diplomazia, la Russia invece accusa gli Stati Uniti. L’attacco di Washington e di Israele contro il regime iraniano iniziato nella mattina di ieri ha prevedibilmente scatenato reazioni diverse. Da un lato Mosca in chiave anti Usa diventa la sponda politica di Teheran, dall’altra l’Unione si allarma ma sembra incapace di reagire. «L’Europa non so quanto possa fare in questo momento. La partita è nelle mani di Israele, Iran e Stati Uniti», ha dett