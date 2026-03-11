Farah Pahlavi: «Il vero cambiamento in Iran può arrivare solo dal popolo»

true false

Farah Pahlavi, nota alle cronache mondane d’epoca come Farah Diba, moglie dell’ultimo e madre dell’aspirante nuovo scià, ha avuto tre vite. Nella prima era una giovane donna iraniana, come molte altre, che studiava a Parigi. Nella seconda, durata vent’anni, è stata regina e imperatrice d’Iran, dopo essere stata “notata” dall’ultimo scià, Mohammad Reza Pahlavi, quando cercava una nuova moglie in grado di dargli un erede maschio. Nella terza vita, quella più lunga, ha passato quasi mezzo secolo da