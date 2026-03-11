intervista alla vedova dell’ultimo scià

Farah Pahlavi: «Il vero cambiamento in Iran può arrivare solo dal popolo»

Davide Lerner
11 marzo 2026 • 07:00

La vedova dell’ultimo scià non condanna l’attacco a Teheran ma avverte gli Usa, Israele e il figlio, aspirante leader, Reza Pahlavi jr: «Non basta la caduta di un uomo, Khamenei, a fare crollare il sistema. Ora siamo in una fase decisiva, ma la svolta può arrivare solo dall’interno. La meta deve essere un paese governato dallo Stato di diritto»

Farah Pahlavi, nota alle cronache mondane d’epoca come Farah Diba, moglie dell’ultimo e madre dell’aspirante nuovo scià, ha avuto tre vite. Nella prima era una giovane donna iraniana, come molte altre, che studiava a Parigi. Nella seconda, durata vent’anni, è stata regina e imperatrice d’Iran, dopo essere stata “notata” dall’ultimo scià, Mohammad Reza Pahlavi, quando cercava una nuova moglie in grado di dargli un erede maschio. Nella terza vita, quella più lunga, ha passato quasi mezzo secolo da

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 