Putin ordina: fate figli e combattete. Il patto con i giovani però si è rotto

Una nuova generazione di russi sta crescendo nella paura. Si tratta di una fascia d’età che non ha visto nessun altro come presidente. Nel menù di stato rimane soprattutto l’ossessionante propaganda sull’eroismo dei soldati

«Nonno botox» è l’irridente nomignolo che da oltre dieci anni gli riserva la gioventù russa. Si tratta di una generazione nata sotto Putin-presidente e che a tale carica non ha mai sentito associare altro nome (fatta eccezione per il quadriennio di facciata di Medvedev). Lui, 73 anni, ha cercato in tutti i modi di accorciare le distanze. Ma una compagna di trent’anni più giovane, una partita in pubblico a hockey o una comparsata in una palestra di judo, sempre a favore di telecamera, non hanno c