Fed, finisce l’era Powell. Trump impone l’ex “ortodosso” Warsh

Amato dai big di Wall Street, ha già ricoperto la carica di capo della banca centrale Usa sotto Bush jr. Il tycoon: «Passerà alla storia come migliore presidente di sempre della Federal Reserve». In realtà è un “ortodosso” della finanza, che ultimamente ha virato verso una politica di tagli ai tassi d’interesse. Come vuole Donald

true false

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Kevin Warsh, un banchiere ortodosso e apprezzato daĺle banche di Wall Street che ha aiutato a salvare nella crisi del 2008, prossimo presidente della Federal Reserve a partire da maggio quando scadrà il mandato di Jerome Powell. «Conosco Kevin da molto tempo e non ho dubbi che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore». Così, con il solito tono roboante, il presidente Donald Trump, ha definito il nuo