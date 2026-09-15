la settimana calda delle banche centrali

I nodi della Trumpeconomics: la Fed verso il rialzo dei tassi

Vittorio Da Rold
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15 settembre 2026 • 19:49

I conti delle guerre e le follie dell’economia trumpiana al varco: oltre ai prezzi dei carburanti, a pesare sono i rendimenti sui titoli di Stato che hanno preso il largo, con il decennale americano che ha superato la soglia del 5 per cento per la prima volta dal 2023. Domani si attende un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Donald non sarà contento

Sarà una settimana calda sul fronte del costo del denaro, con tre banche centrali pronte ad annunciare decisioni che potrebbero influenzare le Borse e il mercato obbligazionario, in affanno nelle ultime sedute. Vigilata speciale la Fed di Kevin Warsh dopo il recente rialzo dei tassi della Bce di Christine Lagarde, data in partenza da Francoforte a inizio del prossimo anno. I nodi della trumpeconomics una combinazione di protezionismo populista, dazi, tagli alle tasse e deregolamentazione con un’

Vittorio Da Rold
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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.