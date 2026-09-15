I nodi della Trumpeconomics: la Fed verso il rialzo dei tassi

I conti delle guerre e le follie dell’economia trumpiana al varco: oltre ai prezzi dei carburanti, a pesare sono i rendimenti sui titoli di Stato che hanno preso il largo, con il decennale americano che ha superato la soglia del 5 per cento per la prima volta dal 2023. Domani si attende un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Donald non sarà contento