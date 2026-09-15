I nodi della Trumpeconomics: la Fed verso il rialzo dei tassi

I conti delle guerre e le follie dell’economia trumpiana al varco: oltre ai prezzi dei carburanti, a pesare sono i rendimenti sui titoli di Stato che hanno preso il largo, con il decennale americano che ha superato la soglia del 5 per cento per la prima volta dal 2023. Domani si attende un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Donald non sarà contento
Sarà una settimana calda sul fronte del costo del denaro, con tre banche centrali pronte ad annunciare decisioni che potrebbero influenzare le Borse e il mercato obbligazionario, in affanno nelle ultime sedute. Vigilata speciale la Fed di Kevin Warsh dopo il recente rialzo dei tassi della Bce di Christine Lagarde, data in partenza da Francoforte a inizio del prossimo anno. I nodi della trumpeconomics una combinazione di protezionismo populista, dazi, tagli alle tasse e deregolamentazione con un’