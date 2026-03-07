Federico Vecchioni: «Dall’Africa all’Asia centrale, il cibo è uno strumento cruciale della nuova geopolitica»

Parla l’amministrazione delegato di BF Spa: «Dall’Africa e dal Mediterraneo all’Asia centrale: puntiamo all’investimento diretto, alla formazione e allo scambio di competenze nei territori, allo scopo di creare capitale umano locale, sulla base di partnership istituzionali e finanziarie capaci di mobilitare risorse difficilmente accessibili dai singoli paesi. Il tutto all’insegna dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità»

«Ovvio, il cibo è uno strumento geopolitico strategico cruciale». Non ha dubbi Federico Vecchioni. Africa e Mediterraneo, fame e pace, ecosistemi agroalimentari, innovazione, economia sostenibile e potenzialità di stabilizzazione in aree ad alta tensione: sono queste le parole d’ordine del “progetto di internazionalizzazione” del Gruppo BF Spa. Stiamo parlando della holding del più importante gruppo agroalimentare italiano. Vecchioni, che ne è presidente esecutivo, scandisce con attenzione le pa