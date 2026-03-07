Intervista

Federico Vecchioni: «Dall’Africa all’Asia centrale, il cibo è uno strumento cruciale della nuova geopolitica»

Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bf Spa
Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bf Spa
Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bf Spa
Roberto Brunelli
07 marzo 2026 • 07:00

Parla l’amministrazione delegato di BF Spa: «Dall’Africa e dal Mediterraneo all’Asia centrale: puntiamo all’investimento diretto, alla formazione e allo scambio di competenze nei territori, allo scopo di creare capitale umano locale, sulla base di partnership istituzionali e finanziarie capaci di mobilitare risorse difficilmente accessibili dai singoli paesi. Il tutto all’insegna dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità»

«Ovvio, il cibo è uno strumento geopolitico strategico cruciale». Non ha dubbi Federico Vecchioni. Africa e Mediterraneo, fame e pace, ecosistemi agroalimentari, innovazione, economia sostenibile e potenzialità di stabilizzazione in aree ad alta tensione: sono queste le parole d’ordine del “progetto di internazionalizzazione” del Gruppo BF Spa. Stiamo parlando della holding del più importante gruppo agroalimentare italiano. Vecchioni, che ne è presidente esecutivo, scandisce con attenzione le pa

Per continuare a leggere questo articolo

Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
Roberto Brunelli

Caporedattore Esteri di Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel