La finanza multipolare non è pronta. E Wall Street è ancora necessaria

Per i paesi che aspirano a un ordine finanziario più multipolare, la lezione politica è chiara: i sistemi di pagamento alternativi o le valute di riserva non sono sufficienti. Solo quando i mercati rivali saranno in grado di svolgere su scala globale, il mondo potrebbe abbandonare la piazza americana

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Agli investitori non mancano certo motivi per diversificare i propri investimenti al di fuori degli Stati Uniti. Il debito pubblico americano è in aumento, la polarizzazione politica si sta accentuando, la politica commerciale è diventata imprevedibile, lo stato di diritto è ormai messo in discussione e le sanzioni finanziarie hanno spinto altri governi a cercare alternative al dollaro. Eppure non si è verificato un esodo di massa dai mercati statunitensi. Alla fine del 2025 il dollaro rappresen