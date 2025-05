L’accordo, rimasto in bilico fino alla fine, prevede la creazione di un fondo affinché gli Usa continuino a investire nella difesa e nella ricostruzione dell’Ucraina

Stando a quanto riporta The Guardian, l'accordo sui minerali, oggetto di negoziati tesi, durati per mesi e quasi fallito poche ore prima della firma, prevede la creazione di un Fondo d’Investimento per la Ricostruzione USA-Ucraina che, secondo l’amministrazione Trump, inizierà a rimborsare circa 175 miliardi di dollari di aiuti forniti all’Ucraina dall’inizio della guerra.

«Questo accordo manda un chiaro segnale alla Russia che l’amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un’Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine», ha dichiarato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, in una nota.

«Il presidente Trump ha immaginato questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino come dimostrazione dell’impegno di entrambi per una pace duratura e la prosperità dell’Ucraina. E sia chiaro: nessuno Stato o persona che ha finanziato o fornito supporto alla macchina da guerra russa potrà trarre vantaggio dalla ricostruzione dell’Ucraina».

