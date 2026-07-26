logoramento e armi a basso costo

Flotta ombra e la leva di Hormuz: così l’Iran si finanzia (e resiste)

Youssef Hassan Holgado
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26 luglio 2026 • 07:00

Aggirando le sanzioni, i Pasdaran sono riusciti a mantenere il controllo sulla filiera del greggio, garantendosi entrate veloci. Ossigeno è arrivato anche dal cessate il fuoco: in meno di un mese il paese ha esportato 2,2 milioni di barili al giorno  

La guerra nel Golfo sta entrando nel sesto mese. Chi si aspettava un Iran arrendevole ha dovuto rivedere le previsioni davanti alla resistenza dei Pasdaran. Una tenuta di natura militare, ma anche economica. O almeno questa è l’immagine che Teheran vuole proiettare all’esterno. Misurare le risorse militari ancora disponibili è difficile, anche perché gran parte dell’arsenale iraniano è stato nascosto ai missili Usa. Anni di sanzioni hanno però spinto il paese a costruire una spina dorsale econom

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.