Flotta ombra e la leva di Hormuz: così l’Iran si finanzia (e resiste)

Aggirando le sanzioni, i Pasdaran sono riusciti a mantenere il controllo sulla filiera del greggio, garantendosi entrate veloci. Ossigeno è arrivato anche dal cessate il fuoco: in meno di un mese il paese ha esportato 2,2 milioni di barili al giorno

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La guerra nel Golfo sta entrando nel sesto mese. Chi si aspettava un Iran arrendevole ha dovuto rivedere le previsioni davanti alla resistenza dei Pasdaran. Una tenuta di natura militare, ma anche economica. O almeno questa è l’immagine che Teheran vuole proiettare all’esterno. Misurare le risorse militari ancora disponibili è difficile, anche perché gran parte dell’arsenale iraniano è stato nascosto ai missili Usa. Anni di sanzioni hanno però spinto il paese a costruire una spina dorsale econom