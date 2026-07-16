Fondi per Israele, spaccatura totale tra i dem americani

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Difficile dire se una singola votazione parlamentare possa decretare un cambiamento. Di certo, dentro al Partito democratico americano qualcosa si sta muovendo. La misura presentata, e poi respinta, mercoledì alla Camera per tagliare i fondi a Israele ha spaccato in due i progressisti: 103 hanno votato a favore dell'emendamento, 98 quelli contrari, 10 gli astenuti. Una sorpresa visti i precedenti. Per la prima volta i dem mettono per iscritto il loro dissenso. Un cambio di rotta imposto dal bass