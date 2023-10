C’è stato un attacco con un coltello in un liceo ad Arras. Uno degli insegnanti è morto e ci sarebbero altri feriti, di cui almeno uno grave, secondo il prefetto della città. Un’altra persona avrebbe ferite più lievi.

L’autore del reato e il fratello sono stati arrestati, anche se non è ancora chiaro se entrambi abbiano preso parte all’attacco. Tutte le scuole della città sono state chiuse. Mentre gli agenti della polizia sono stati messi in massima allerta, sul posto sono attesi Emmanuel Macron, il ministro dell’istruzione e quello dell’interno.

Secondo le ricostruzioni fatte dai media francesi, l’uomo avrebbe accoltellato diverse persone e molte altre avrebbero cercato di fermarlo, come si vede anche in alcuni video pubblicati sui social. La procura nazionale antiterrorismo ha annunciato, in una nota, di aver aperto un’indagine per capire se l’omicidio ha una matrice terroristica.

Gabriel Attal, ministro dell’istruzione, ha chiesto di rinforzare la sicurezza negli istituti scolastici.

