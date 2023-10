È caos negli aeroporti francesi per diversi allarmi bomba, alcuni rientrati e altri ancora in corso. In totale sono sei quelli coinvolti, secondo fonti di polizia citate da Bfmtv: a Lille, Tolosa e Lione, prima a Nantes, Nizza e Beauvais.

(Notizia in aggiornamento)

