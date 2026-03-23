Francia, profezie smentite: perché i populisti perdono

L’amaro secondo turno del Rassemblement National e di France Insoumis ancora una volta smentisce le profezie populiste: e pure Parigi resiste alla destra. E anche in Germania, in Renania, trionfa la Cdu, mentre l’AfD balza in avanti ma non riesce a rompere il tetto di cristallo del potere

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Le estreme destre e le estreme sinistre in Europa sembrano avere lo stesso destino: balzano in avanti, balzano in avanti, conseguono risultati «storici», però al momento di andare a dama, di entrare nelle stanze del potere, la porta viene loro sbarrata. E non già a causa di qualche congiura, ma per volere degli elettori che si ritraggono spaventati davanti a un' incognita che ha la valenza di un abisso. Perché va bene il ribellismo se si tratta di denunciare un malcontento e quando, soprattutt