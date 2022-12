Dieci persone, tra cui cinque bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni, sono morte in seguito a un incendio divampato in un edificio residenziale di sette piani vicino alla città francese di Lione. Altre 14 persone sono rimaste ferite tra cui due dei 170 vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con 65 autopompe. Quattro dei feriti si trovano in condizioni gravi. Sul posto è atteso il ministro per la Casa francese Olivier Klein.

La vicenda

Secondo le autorità locali l’incendio è iniziato intorno alle 3 del mattino, ma non sono ancora note le cause che lo hanno provocato. «Abbiamo sentito urla, bambini che gridavano. Quando abbiamo aperto le finestre, abbiamo visto che usciva del fumo e siamo subito scesi al piano di sotto», ha raccontato un abitante di un edificio vicino all’emittente france BMF Tv.

