la corsa all’eliseo

Francia, le presidenziali più calde della storia. Dopo la condanna Le Pen vola nei sondaggi

Francesca Fulghesu
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09 luglio 2026 • 20:45

Boom di popolarità per la leader dell’ultradestra. Che al ballottaggio vincerebbe contro qualsiasi avversario, di centro e di sinistra. Il verdetto ha avuto l’effetto di compattare il suo “popolo”. Eppure sette elettori su dieci non credono nemmeno sia innocente

Marine Le Pen è la favorita dei francesi per le presidenziali del 2027. E non solo tra gli elettori più fedeli del Rassemblement National. Se fino a pochi giorni fa Jordan Bardella poteva sognare l’approdo all'Eliseo, ora appare evidente: il delfino deve lasciare che la vera leader torni in scena. Lei sembra dimostrare non solo che una condanna in secondo grado non è un problema politico, ma che può essere addirittura un vantaggio. Lo rilevano i sondaggi: secondo quanto analizzato dall'Istituto

Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu

Nata e cresciuta a Milano, è laureata in Lettere moderne con una tesi sulla poesia di Giovanni Giudici. Si occupa di scuola, cultura e diritti. Ha insegnato nella scuola pubblica. Collabora con Domani e Ilfattoquotidiano.it ed è la caporedattrice della rivista di arte e filosofia La tigre di carta. Fa ricerca indipendente in ambito filologico