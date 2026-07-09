Francia, le presidenziali più calde della storia. Dopo la condanna Le Pen vola nei sondaggi

Boom di popolarità per la leader dell’ultradestra. Che al ballottaggio vincerebbe contro qualsiasi avversario, di centro e di sinistra. Il verdetto ha avuto l’effetto di compattare il suo “popolo”. Eppure sette elettori su dieci non credono nemmeno sia innocente
Marine Le Pen è la favorita dei francesi per le presidenziali del 2027. E non solo tra gli elettori più fedeli del Rassemblement National. Se fino a pochi giorni fa Jordan Bardella poteva sognare l’approdo all'Eliseo, ora appare evidente: il delfino deve lasciare che la vera leader torni in scena. Lei sembra dimostrare non solo che una condanna in secondo grado non è un problema politico, ma che può essere addirittura un vantaggio. Lo rilevano i sondaggi: secondo quanto analizzato dall'Istituto