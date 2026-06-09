L’ira di Tel Aviv

Gaza, Macron vieta l’ingresso a Smotrich, mezza Europa alza la voce contro Israele

Youssef Hassan Holgado
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09 giugno 2026 • 20:45

La Francia sanziona il ministro delle Finanze israeliano. «La sua politica inaccettabile per la comunità internazionale». L’ira di Tel Aviv: «Misure vergognose». Solo Meloni rimane immobile e si affida all’Ue. Kallas: «Non c’è intesa sulle sanzioni»

Invocate da tempo, nuove sanzioni contro i leader dell’ultradestra israeliana sono arrivate. Questa volta provengono da un paese dal forte peso politico come la Francia e hanno preso di mira un esponente di spicco del governo israeliano, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, quattro esponenti di organizzazioni e 21 coloni. Ma sono sanzioni che mandano più un messaggio simbolico che pratico, dato che Parigi – per il momento – ha solo vietato al ministro e ai coloni di entrare nel paese. Mis

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.