Gaza, Macron vieta l’ingresso a Smotrich, mezza Europa alza la voce contro Israele

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Invocate da tempo, nuove sanzioni contro i leader dell’ultradestra israeliana sono arrivate. Questa volta provengono da un paese dal forte peso politico come la Francia e hanno preso di mira un esponente di spicco del governo israeliano, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, quattro esponenti di organizzazioni e 21 coloni. Ma sono sanzioni che mandano più un messaggio simbolico che pratico, dato che Parigi – per il momento – ha solo vietato al ministro e ai coloni di entrare nel paese. Mis