i porti come modelli di connessione

Da frontiera a leva strategica: l’Ue rilegga il Mediterraneo

Cesare Alemanni
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11 agosto 2026 • 07:00

Le crisi degli ultimi mesi fanno apparire il nostro mare sotto una nuova chiave geopolitica. Non è solo uno spazio di transito. Costituisce una delle infrastrutture decisive per la sicurezza europea  

Le crisi che in questi ultimi anni si sono susseguite nei dintorni di Suez, dall’incidente della Evergiven fino agli attacchi degli Houthi alle navi commerciali che attraversano il canale, hanno rimesso al centro della geopolitica europea una consapevolezza rimasta a lungo sullo sfondo: il Mediterraneo non è solo uno spazio di transito – turistico, commerciale o migratorio – ma una delle infrastrutture decisive per la prosperità e la sicurezza del continente. Per molti anni, la globalizzazione h

Cesare Alemanni
Cesare Alemanni
Cesare Alemanni

Giornalista. Ha scritto La signora delle merci (Luiss 2023), su supply chain, logistica e globalizzazione e Il piccolo re (Luiss, 2024) sulla storia e la geopolitica dei microchip. Cura la newsletter Macro su substack