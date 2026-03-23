In fuga dal Tigray al Golfo, la guerra infinita d’Etiopia

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Chi si ricorda del conflitto che tra il 2020 e il 2022 ha sconvolto la regione del Tigray, Etiopia del nord? Fu una delle tante guerre ignorate dai media internazionali che si consumò nella pressoché totale indifferenza del mondo. Eppure in 24 mesi fece circa 600mila morti e causò esodi biblici di civili su cui l’esercito federale, gli alleati eritrei e le milizie ahmara da una parte e soldati tigrini dall’altra, si sono accaniti con forme di violenza indicibili. Tra le atrocità più odiose comme