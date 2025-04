Dalla composizione della platea di capi di governo e leader politici che parteciperanno ai funerali di Francesco sabato in Vaticano si ricava se non una mappa, almeno un orientamento sulla geopolitica del suo pontificato. Il papa è stato ricordato e celebrato con un moto di rispetto e commozione universale che non ha precedenti nella storia recente, ma l’onore concesso in morte non sempre s’accorda con i rapporti politici tenuti in vita.

Fra i primi a confermare il viaggio è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, scelta sorprendente per un presidente che ha avuto molte frizioni con il papa, soprattutto sulla questione dei migranti. Francesco aveva accolto l’ascesa di Trump alla Casa Bianca dicendo che «una persona che pensa solo a costruire muri, e non ponti, non è cristiana».

È diventata poi un’icona l’espressione terrea di Francesco nella foto ufficiale con Trump durante la visita in Vaticano 2017, certamente non un dettaglio casuale per un pontefice che è stato anche un formidabile scenografo e direttore della fotografia. Anche l’accordo segreto con la Cina sulla nomina dei vescovi aveva scatenato le reazioni dei falchi anticinesi di cui Trump si è circondato.

Durante l’ultima campagna elettorale, tuttavia, in una delle sue risposte ai giornalisti sull’aereo, Francesco ha espresso in modo sibillino un giudizio sul «male minore» fra due candidati entrambi avversari della dignità umana, uno per il rifiuto dei migranti, l’altra per la politica sull’aborto. I sostenitori cattolici di Trump ci hanno letto una specie di lasciapassare, ben presto ritirato con la dura lettera ai vescovi americani del febbraio scorso.

Al netto di una generale severità verso gli Stati Uniti, Francesco aveva stabilito rapporti cordiali con Joe Biden – secondo presidente cattolico della storia americana – e con Barack Obama, che ha trattato con cordialità ma curandosi di regalargli, durante una visita del 2014, una copia della sua Evangelii Gaudium, dove si ricorda che «fra i vulnerabili che la chiesa desidera curare con amore e preoccupazione particolare ci sono i bambini ancora non nati».

Questione ucraina

Al funerale parteciperà anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha subito fatto sapere di essere pronto a incontrare Donald Trump in Vaticano. Su Bergoglio invece ha detto: «Sapeva come dare speranza, lenire la sofferenza attraverso la preghiera e sostenere l’unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini».

Non sono mancati – affatto – i momenti di tensione fra il leader ucraino e il pontefice, accusato spesso in patria di leggere la situazione secondo categorie gradite a Mosca e di minimizzare i crimini della Russia nel conflitto. Nell’ultimo incontro, nell’autunno scorso, Zelensky ha fatto al papa un dono con un chiaro intento didascalico: un dipinto sul massacro di Bucha. Non ci sarà ai funerali il capo di stato che Francesco ha incontrato più volte durante il pontificato, Vladimir Putin, che ha inviato un lungo e accorato messaggio di condoglianze. Il momento più basso nelle relazioni si è toccato quando il papa ha pubblicamente riferito di un dialogo molto teso con il patriarca Kirill, al quale ha detto che non può essere «il chierichetto di Putin».

Sul fronte del Medio Oriente si è fatto sentire il silenzio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, leader che è andato in rotta di collisione con il papa per la conduzione del conflitto a Gaza. Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha offerto le sue condoglianze al mondo cattolico, ma dall’ufficio del primo ministro non sono arrivati segnali, per il momento. Fra le varie difficoltà nelle relazioni, il punto di massima tensione si è raggiunto quando Francesco, in un suo libro, ha ipotizzato che quello che sta succedendo nella Striscia possa essere considerato un genocidio.

In Vaticano per le esequie ci sarà anche il presidente francese, Emmanuel Macron. Per misurare le relazioni fra i due leader, basta dire che Francesco in dodici anni non è mai andato a Parigi, ma è stato tre volte in Francia – a Strasburgo, Marsiglia e in Corsica – per eventi che esulavano dalle visite di stato. Ci saranno naturalmente molti leader europei, fra i quali Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, il premier britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Il sud

Il papa degli ultimi non poteva segni di vicinanza dal sud globale. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, non ha confermato la presenza al funerale, ma ha descritto Francesco come un «baluardo di compassione, umiltà e coraggio spirituale». La presenza sudamericana non mancherà.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva sarà a Roma sabato e si è preso un rischio comunicativo non da poco definendo Bergoglio «il più brasiliano fra gli argentini». Ci sarà inevitabilmente anche Javier Milei, presidente dell’Argentina e rappresentante di quel liberismo senza freni contro il quale il papa si è scagliato apertamente durante il suo pontificato.

Aleggia, senza manifestarsi, la presenza della Cina. Il regime di Pechino ha fatto trapelare poche parole ufficiali per la scomparsa di un papa che più di ogni altro si è adoperato per stabilire un dialogo con la seconda potenza mondiale, rapporto che si è concretizzato in un accordo sulla vita della chiesa nel paese dai termini segreti ma inevitabilmente contestato su diversi fronti.

© Riproduzione riservata