Il presidente Usa non sembra intenzionato a siglare il documento degli alleati che chiede la de-escalation in Medio Oriente. «Un errore escludere Mosca dal consesso dei grandi». L’incontro con il presidente Zelensky sui nuovi armamenti

La guerra fra Israele e Iran complica ulteriormente un vertice del G7 in Canada già infiammato dal conflitto sui dazi e da quello in Ucraina.

Il gruppo dei sette, hanno riportato la Reuters e altri media, sta lavorando a una bozza di comunicato congiunto per la de-escalation del conflitto tra Israele e Iran, ma Donald Trump non l’avrebbe ancora firmata. Il testo dovrebbe contenere un impegno per salvaguardare la stabilità dei mercati e affermare che Israele ha il diritto di difendersi.

Per confondere le acque geopolitiche ancora più del necessario, Trump è arrivato all’appuntamento di Kananaskis, nelle Montagne Rocciose Canadesi, non escludendo un intervento militare americano, evocando una pace che verrà – grazie a lui, naturalmente – fra gli avversari che si lanciano piogge di missili e aprendo alla mediazione di Vladimir Putin per arrivare a una soluzione.

E addirittura è arrivato a ripetere quello che aveva detto anni fa quando il contesto era molto diverso: «Cacciare la Russia dal vertice è stato un errore». «Non avremmo una guerra adesso se Trump fosse stato presidente quattro anni fa», ha detto il presidente. «Era G8, poi hanno messo fuori la Russia, anche se non ero in politica dissi in modo chiaro che era un grande errore».

Quando i giornalisti a margine del bilaterale con il primo ministro canadese, Mark Carney, gli hanno chiesto se intendesse includere la Cina, lui non si è sfuggire l’occasione: «Non sarebbe una cattiva idea».

Era difficile immaginare modi più provocatori per segnalare ai leader delle potenze globali disprezzo e sfiducia verso i formati multilaterali che sono l’eredità dello spirito globalista che lui combatte a colpi di America First e guerre protezioniste.

La pressione di Israele

«Penso che arriveremo a nuovi accordi commerciali», ha detto il presidente partendo da Washington, e ha aggiunto che «c’è una buona possibilità che si arrivi a un accordo» in Medio Oriente. «Direi che l’Iran non sta vincendo questa guerra, dovrebbero iniziare a trattare subito, prima che sia troppo tardi», ha detto Trump.

Nelle stesse ore diversi media, fra cui il Wall Street Journal, riportavano dell’intenzione iraniana di arrivare a una de-escalation per tornare al negoziato.

Da parte sua, Israele cerca di sfruttare il vertice per affermare il suo diritto a tenere lontana la minaccia nucleare degli ayatollah: il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha rivolto un appello ai leader mondiali per chiedere loro di «fermare l’ambizione nucleare dell’Iran» e «l’immediato ritorno di ogni ostaggio da Gaza».

Herzog ha condiviso sui social le immagini da una visita oggi al sito dell’attacco missilistico a un condominio israeliano dove dice di aver visto «l’esito del male puro». Herzog ha affermato che il paese «sta lottando per il mondo libero».

Trump è arrivato nella località dell’Alberta otto anni dopo un altro G7 in Canada, rimasto impresso nella memoria non per il contenuto della dichiarazione finale o per le decisioni prese, ma per una fotografia che mostrava un beffardo Trump che opponeva ad Angela Merkel e gli altri leader un plastico rifiuto di firmare il comunicato.

Quella volta Trump se n’era andato anzitempo dal summit e aveva insultato il padrone di casa, Justin Trudeau, definendolo «molto disonesto e debole». Anche allora l’oggetto del contendere erano – fra le altre cose – i dazi, e anche oggi i funzionari canadesi fanno sapere che Trump potrebbe smarcarsi dalle conclusioni del consesso.

La giornata di Zelensky

Volodymyr Zelensky parteciperà come ospite al vertice canadese. Prima di partire alla volta del Canada ha castigato il «cinismo sconcertante» con cui Putin «cerca di presentarsi come mediatore per il Medio Oriente» mentre attacca civili e infrastrutture energetiche in Ucraina, una formula per rimproverare indirettamente Trump, il leader che non ha escluso un ruolo di mediazione del presidente russo e allo stesso tempo chiede a Kiev di limitare il contrattacco per creare spazi negoziali.

Zelensky in Canada discuterà dell’acquisto di armi statunitensi con Trump e ha specificato che gli aiuti militari non sono all’ordine del giorno del confronto.

«Oggi non stiamo parlando con l’America di nuovi aiuti. Anzi, uno dei temi che discuterò con il presidente Trump durante l’incontro è il pacchetto di difesa che l’Ucraina è pronta ad acquistare», ha dichiarato il presidente ucraino dall’Austria prima di partire per l’Alberta.

