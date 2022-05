L’Europa sta cercando di lavorare per trovare approvvigionamenti esterni. Nelle intenzioni dell’esecutivo europeo gli acquisti dovrebbero partire prima dell’inverno, ma per gli analisti si prepara un flop: riguarderà volumi di metano troppo bassi

L’inverno non sta ancora arrivando, ma la Commissione europea ci sta pensando, così la commissaria all’Energia Kadri Simson ha annunciato che inizierà a lavorare dal primo giugno la task force della Commissione per garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ue attraverso l'acquisto «comune volontario» di gas, Gnl e idrogeno. Il gruppo, sotto la supervisione della commissaria Simson, lavorerà per aggregare i paesi interessati agli acquisti in comune, il coordinamento della capacità e i negoziati con i fornitori. Il progetto era stato anticipato il 18 maggio tramite il piano per l’energia “RePowerEu”.

La Task force avrà tre unità: domanda globale e negoziati internazionali; relazioni con gli stati membri e quelli vicini; e relazioni internazionali.

Per gli analisti, riporta Reuters, il progetto rischia di essere in parte un flop. Infatti lo schema potrebbe avere difficoltà a garantire volumi significativi e difficilmente sarà lanciato rapidamente «data la complessità del coordinamento tra aziende, governi e Bruxelles per effettuare gli acquisti».

Simson finora è stata fiduciosa, e ha affermato che agendo insieme, i paesi dell'Ue potrebbero accedere a forniture che altrimenti non sarebbero disponibili. Infatti se da una parte è vero che «ci sono volumi di gas limitati disponibili nel mercato globale per quest’anno» alcuni «stanno arrivando sul mercato solo grazie alle decisioni politiche», il riferimento è agli accordi con gli Stati Uniti di marzo che permetteranno un import extra di 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto in Europa per il 2022, gli unici siglati dall’Unione europea nel suo insieme.

Gli altri in corso lavorazione infatti vengono gestiti singolarmente da ciascuno stato membro.

