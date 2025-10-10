la tregua fragile

L’Idf si è ritirata da Gaza, ora tocca agli ostaggi: Hamas cerca i cadaveri

Bianca Senatore
10 ottobre 2025 • 19:33Aggiornato, 10 ottobre 2025 • 19:38

Israele pubblica la lista dei 150 prigionieri da liberare: non c’è il nome di Barghouti. Pronta una task force Egitto-Turchia-Qatar che verificherà il rispetto del piano di pace. In arrivo seicento camion con gli aiuti essenziali, ci sono ancora dubbi sulla modalità di distribuzione. Verso la riapertura del valico di Rafah

Il piano di pace di Trump sottoscritto da Hamas e Israele è molto fragile ed è legato a una tempistica molto serrata. Dalle 12 di venerdì 10 ottobre, ora locale di Gaza, è scattato ufficialmente il cessate il fuoco ed è partito il conto alla rovescia delle 72 ore entro le quali dovranno essere rilasciati gli ostaggi ancora nelle mani dei jihadisti. L’Idf ha completato il ritiro dal 47 per cento del territorio di Gaza, e, mentre la popolazione locale cerca di orientarsi in questa nuova normalità,

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.