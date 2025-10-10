L’Idf si è ritirata da Gaza, ora tocca agli ostaggi: Hamas cerca i cadaveri

true false

Il piano di pace di Trump sottoscritto da Hamas e Israele è molto fragile ed è legato a una tempistica molto serrata. Dalle 12 di venerdì 10 ottobre, ora locale di Gaza, è scattato ufficialmente il cessate il fuoco ed è partito il conto alla rovescia delle 72 ore entro le quali dovranno essere rilasciati gli ostaggi ancora nelle mani dei jihadisti. L’Idf ha completato il ritiro dal 47 per cento del territorio di Gaza, e, mentre la popolazione locale cerca di orientarsi in questa nuova normalità,