Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha esortato Israele a mostrare "clemenza" nella guerra di Gaza e ha insistito sul fatto che la pace gioverebbe allo stesso Stato ebraico. In un discorso emozionante all'assemblea annuale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che il conflitto nel territorio palestinese devastato danneggia Israele stesso e non porterà a una soluzione duratura. "Posso immaginare come si senta la gente di Gaza in questo momento. Posso sentirne l'odore. Posso visualizzarlo. Riesco persino a sentire i suoni. Ed è a causa del Ptsd (disturbo post-traumatico da stress)", ha detto Tedros, 60 anni, che da bambino ha vissuto la guerra in Etiopia. Il direttore ha aggiunto che "è davvero sbagliato" trasformare la mancanza di cibo e di forniture mediche in armi. "Ritengo che la guerra stia danneggiando lo stesso Israele e non portera' a una soluzione duratura", ha dichiarato. "Vi chiedo clemenza. È un bene per voi e per i palestinesi. È un bene per l'umanità", ha esclamato. Michael Ryan, direttore delle emergenze dell'Oms, ha riferito che 2,1 milioni di persone a Gaza sono "a rischio imminente di morte". "Almeno il 94% degli ospedali della Striscia di Gaza è danneggiato o distrutto", ha aggiunto l'organizzazione, mentre il nord di Gaza "è rimasto senza quasi nessuna assistenza medica".