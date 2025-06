L’avvocatura generale militare di Israele sta avviando un’indagine sulle “stragi del pane” a Gaza. Secondo una fonte vicina al governo, infatti, l’ufficio legale ha intimato allo Stato maggiore dell’Idf un resoconto dettagliato dei diversi “incidenti” che si sono verificati durante la distribuzione del cibo; quando su gazawi inermi, intenti a recuperare un pezzo di pane, è stato deliberatamente aperto il fuoco.

«S’indagherà per identificare eventuali violazioni dell’ingaggio militare e i conseguenti crimini di guerra», ci riferisce la fonte israeliana. Secondo la quale (ne scrive anche Haaretz) alcuni soldati avrebbero già testimoniato di aver ricevuto l’ordine di sparare sulla folla «disarmata», con l’obiettivo di fare quante più vittime possibile. Soprattutto da quando la Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato la distribuzione nei quattro centri che amministra.

Piano di controllo

E infatti, negli ultimi due mesi, intorno ai punti di smistamento del cibo sono state uccise 549 persone e ne sono state ferite, anche gravemente, oltre 4mila, stando a quanto afferma l’Ufficio stampa del governo della Striscia.

«Per il momento – spiega la giornalista Noor Shirzada – sappiamo che non entrerà nulla a Gaza fin quando Netanyahu non otterrà dall’Idf il fantomatico piano di controllo degli approvvigionamenti»: le 48 ore concesse dal premier all’Idf dovrebbero scadere oggi, ma non è chiaro cosa le forze di difesa potrebbero decidere di organizzare sul territorio.

Soprattutto dal momento che a Gaza, ogni giorno che passa, la situazione è sempre più fuori controllo. Ci sono le gang che spadroneggiano e assaltano i magazzini, i negozi e anche le singole tende dei gazawi dove c’è conservato un sacco di farina, ci sono i clan che organizzano ronde di sorveglianza per bloccare la criminalità, c’è Hamas che prova a riprendere il controllo del territorio.

Un mix di tensione e disperazione. Venerdì pomeriggio, per esempio, vicino all’ospedale Nasser di Khan Yunis ci sono stati degli scontri armati tra alcuni combattenti di Hamas e i membri del clan Barbakh, uno dei più potenti di Gaza. Durante lo scambio di fuoco è intervenuto anche l’esercito israeliano, uccidendo 18 persone.

«I gruppi si sono fronteggiati accusandosi reciprocamente di esser responsabili delle razzie ai camion di rifornimento – spiega il giornalista Hassan Isdodi – Hamas, soprattutto, è molto nervosa dopo che stata accusata da Netanyahu. Teme che la gente la odi ancor di più ora che la Striscia è di nuovo isolata».

Non si sa ancora per quanto, dal momento che la Casa Bianca ha già annunciato che finanzierà con 30 milioni di dollari la Gaza humanitarian foundation. Si suppone, dunque, che l’intento di Trump sia quello di sbloccare la situazione a Gaza e forse di spingere l’amico Bibi a concludere la guerra.

Sul giornale Israel Hayom è stato scritto che Netanyahu avrebbe accettato un piano di risoluzione del conflitto, ma è stato lo stesso primo ministro a smentire. «A Israele non è stata presentata alcuna proposta politica e ovviamente non l’ha accettata», ha puntualizzato l’ufficio del premier in una nota.

Nuovi attacchi e droni

Intanto, della situazione a Gaza si è occupata anche la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. «Non possiamo perdere di vista la situazione umanitaria, che rimane abominevole e insostenibile. Gli aiuti umanitari devono raggiungere Gaza immediatamente, senza ostacoli, rapidamente e in quantità adeguata.

Continueremo a chiedere un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi, affinché si giunga a una cessazione definitiva delle ostilità». Ma i raid non si fermano. Venerdì mattina almeno 11 palestinesi sono stati uccisi ad Al Mawasi, dove l’Idf ha bombardato una tenda improvvisata. Contemporaneamente una miriade di droni ha bersagliato i quartieri di Bani Suheila e Sheikh Nasser, a est di Khan Younis e l’area di al-Qarara. In totale, solo nelle ultime ore sono morte oltre 70 persone e ne sono rimaste ferite quasi 180. «Chiediamo alle Nazioni Unite di istituire una commissione internazionale per indagare sui crimini che vengono compiuti qui quotidianamente, soprattutto quelli commessi durante la distribuzione di cibo», ha fatto sapere Hamas che, nel frattempo, dovrebbe essere impegnata nei negoziati per un eventuale tregua.

Se non è vero che Netanyahu ha accettato il piano di pace di Trump, è vero, invece, che sta comunque subendo forti pressioni dal presidente americano affinché la delegazione israeliana vada ai tavoli negoziali al Cairo con «spirito costruttivo», per poter andare avanti nei colloqui.

«Vogliamo il cessate il fuoco», dice Bassam Abdel Rahim Abu Shamala, 45 anni, che vive a Deir al Balah. «Non possiamo più vivere così, senza acqua, senza cibo. Non andiamo nemmeno più a prendere qualcosa da mangiare, è troppo rischioso. Mio nipote – racconta Bassam - ci è andato la settimana scorsa ed è stato ucciso. Abbiamo appena celebrato i riti funebri. Io descrivo l’atto di andare a prendere cibo come un boccone intriso di sangue».

