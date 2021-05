L’attacco è partito dal Nord della Striscia e sarebbero 150 i missili lanciati in pochi minuti. Hamas ha annunciato di aver lanciato 50 razzi verso Israele. Gli Stati Uniti annunciano una riunione del Consiglio di Sicurezza per la prossima domenica, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto il cessate il fuoco

Il tanto temuto intervento terrestre sembra essere scongiurato per il momento. Inizialmente l’account Twitter dell’esercito israeliano ha annunciato: «Truppe aree e terrestri stanno attaccando la Striscia di Gaza».

In un secondo momento arriva la correzione da parte del portavoce militare israeliano Jonathan Conricus che ha detto: «Attualmente non ci sono truppe di terra all’interno della Striscia di Gaza» e riferendosi al Tweet ha affermato che si sia trattato di un «problema di comunicazione interna».

L’apparente errore riflette una situazione confusionaria all’interno dell’esercito. Se è stato smentito l’attacco terrestre c’è stata invece una massiccia operazione aerea. Era dal 2014 che non si vedeva un’intervento aereo di questo tipo. Hamas ha annunciato che Israele ha bombardato Gaza con 150 missili lanciati in pochi minuti. L’attacco avrebbe colpito maggiormente la parte Nord della Striscia.

Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione dal suo ufficio: «Ho detto che avremmo imposto un prezzo molto pesante ad Hamas, lo stiamo facendo e continueremo con grande forza. L’ultima parola non è stata detta e questa operazione continuerà per tutto il tempo necessario».

L’esercito israeliano ha chiesto ai cittadini che vivono entro i quattro chilometri dalla Striscia di rifugiarsi nei bunker fino a nuovo ordine, per proteggerli in caso di una risposta di Hamas, che infatti non è tardata arrivare. Sarebbero 50 i missili di risposta lanciati dall’ala paramilitare dell’organizzazione islamista. Per ora, secondo il ministro della salute palestinese le vittime salgono a 107 tra gli arabi (di cui 27 bambini), mentre sono 7 i decessi tra gli israeliani (di cui 2 bambini). L’Unicef ha lanciato l’allarme chiedendo il rispetto del diritto umanitario internazionale e la fine dell’escalation. Non è ancora chiara la vera portata dell’operazione e i target militari, per ora l’esercito israeliano mantiene il massimo riserbo.

Sul fronte interno continuano episodi di aggressione che rischiano di sfociare in una guerra civile nei prossimi giorni.

Gli Usa evacuano il personale

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha evacuato in via precauzionale con un aereo da trasporto C-17 Us Air Force circa 120 membri del suo personale presente in Israele. Intanto l’ambasciatrice americana all’Onu ha annunciato che ci sarà una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite la prossima domenica. In questi primi quattro giorni di conflitto gli Stati Uniti si sono opposti a una dichiarazione congiunta da parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un cessate al fuoco, considerandola come «controproducente».

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha chiesto un immediato cessate il fuoco e la ripresa del dialogo tramite il suo account Twitter. Gli ha fatto eco il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha aggiunto anche: «Troppi civili innocenti sono già morti. Questo conflitto può solo aumentare la radicalizzazione e l'estremismo in tutta la regione».

L’escalation

Già nella giornata del 13 maggio il portavoce delle forze armate ha annunciato che Israele aveva pronto un piano per un eventuale intervento terrestre. Infatti, in totale sono stati 16mila i riservisti che la Difesa ha chiamato in questi giorni per fa fronte a una possibile guerra. Nel pomeriggio del 13 maggio tre brigate militari e alcuni carri armati sono stati schierati al confine con la Striscia di Gaza.

Negli ultimi tre giorni Hamas ha fatto partir 1600 missili contro Israele, circa il 90 per cento di questi sono stati intercettati dai sistemi di difesa mentre un terzo sono caduti nel territorio della Striscia, come dimostrano alcuni video pubblicati dall’esercito israeliano. Altri razzi sono riusciti a colpire città del sud del paese come Ashkelon e Ashdod e altre città più centrali come Tel Aviv.

