A Tel Aviv i razzi iraniani centrano la sede del Mossad. A Khan Younis i tank fanno fuoco sulla folla in attesa degli aiuti: 59 morti. Il paese è in stato di assedio: si può entrare o uscire solo da Egitto e Giordania. Più di 150mila cittadini non riescono a rientrare

Mentre bombarda l’Iran, Israele non allenta la morsa su Gaza e i Territori occupati. Almeno 59 persone sono morte nei pressi di Khan Younis quando alcuni carri armati hanno aperto il fuoco su una folla in attesa di ricevere aiuti, in quello che è ormai diventato un sanguinoso rituale nella Striscia. Nei video diffusi sui social media si vedono decine di corpi massacrati, i testimoni parlano di «puro orrore». Le forze armate israeliane dicono che stanno indagando sull’incidente.

La Cisgiordania, intanto, rimane sotto assedio completo. Tutti i check-point sono chiusi nessuno, tranne militari e funzionari israeliani, può entrare o uscire.

Colpo al Mossad

Ma il centro dell’attenzione israeliana resta il conflitto con l’Iran. All’alba di martedì, una salva di missili iraniani ha colpito la periferia nord di Tel Aviv, in Israele. Cinque su trenta hanno passato lo sbarramento difensivo e hanno colpito il quartier generale del Mossad e dell’intelligence militare. Si tratta di uno degli attacchi iraniani di maggior successo in questo conflitto.

Dal punto di vista israeliano, è un attacco che giustifica lo stato d’assedio in cui è stato messo il paese, con la chiusura completa dello spazio aereo: i missili sono atterrati a poca distanza dall’aeroporto Ben Gurion. Una decisione che ha sorpreso almeno 150mila israeliani, bloccandoli fuori dal paese. Per entrare o uscire, oggi, restano soltanto due strade: l’Egitto oppure la Giordania.

Resa o distruzione

L’aeroporto egiziano di Sharm El Sheik, sulla punta della penisola del Sinai, si è riempito così, oltre che di vacanzieri diretti sul Mar Rosso, anche delle kippah, dei tallit e dei cappotti e fedora nera degli ebrei ortodossi. Da qui, con un viaggio di due ore, si può raggiungere Eilat, l’unico porto israeliano sul Mar Rosso, e con altre quattro ore di autobus si arriva a Gerusalemme. Tra gli israeliani ritornati per questa strada ci sono anche Ariel e il suo compagno di viaggio, David, sorpresi dalla guerra mentre si trovavano in Ucraina, in pellegrinaggio alla tomba di Rabbi Nachman, dove decine di migliaia di ebrei si recano ogni anno.

«Queste rocce fanno impazzire la gente», dice Ariel scuotendo il capo mentre su un’automobile guidata da un beduino percorriamo il deserto del Sinai verso la frontiera israeliana. Parla, ovviamente, delle guerre e dei massacri che per secoli sono stati condotti per il controllo di questo inospitale fazzoletto di terra chiamato da alcuni “Terra Santa”.

Con queste guerre, compresa l’ultima con l’Iran, Ariel, non vuole avere nulla a che fare. Dice che quando a casa arrivano le chiamate per la mobilitazione, sua madre ha istruzioni di dire che non sa dove si trova. Ariel è sicuro che non lo verranno a cercare nella comunità di trecento persone, spersa nel nord di Israele, senza allacciamento alla rete elettrica né acqua corrente, dove vive con la moglie.

Chi la pensa in questo modo è probabilmente un’eccezione nell’Israele di oggi. Qui, la gran parte degli abitanti è rimasta sorpresa e meravigliata dalla durezza con cui l'aviazione israeliana ha colpito l’Iran, il grande rivale che per decenni aveva minacciato la distruzione della “entità sionista”. Ora quel gigante sembra ridotto all’impotenza. «Tra cinque giorni l’Iran sarà finito», assicura Ron, il funzionario dell’ufficio stampa governativo incaricato di distribuire gli accrediti alla stampa.

Il governo Netanyahu spera che gli Stati Uniti si uniranno presto all’attacco per assestare il colpo definitivo a Teheran. Solo l’aviazione Usa possiederebbe bombe abbastanza potenti da colpire i laboratori nucleari iraniani situati a maggiore profondità.

Segnali americani

I segnali di un possibile intervento americano si stanno intanto facendo sempre più numerosi. Dall’arrivo di rinforzi in Medio Oriente, portaerei, aerei cisterna e caccia F35, al presidente americano, Donald Trump, che ha lasciato in anticipo il G7 e ordinato agli abitanti di Teheran di abbandonare la capitale per evitare bombardamenti ancora peggiori.

Sul suo social network, Truth, ha poi postato: «Resa incondizionata!». Nonostante la speranza nell’aiuto americano e i fortunati colpi iraniani, è Israele che tiene ancora il coltello dalla parte del manico. La metà occidentale dell’Iran e la capitale vengono bombardati quotidianamente, così come i leader delle sue forze armate. Ma sono molti in Israele a temere che il peggio debba ancora arrivare. Appena passato il confine a Eilat, Ariel riceve un messaggio dalla moglie. «La televisione dice che il governo potrebbe decidere di chiudere anche questo confine in un paio di giorni». A quel punto, il paese sarà davvero sotto assedio.

© Riproduzione riservata