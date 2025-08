I rumori dei droni sono diventati ancora più intensi nelle ultime ore. In alcuni momenti della giornata, alcuni angoli di cielo sopra Gaza si sono riempiti di sciami scuri, quasi come fossero stormi migratori. I quadricotteri, però, restano fissi in testa ai gazawi, pronti a far fuoco. «Anche solo il ronzio crea agitazione, perché si sa di avere un mirino addosso».

Rana Jamal Quffa da dieci giorni è bloccata nel letto, ferita e ammalata. Prima del 7 ottobre gestiva un centro per ragazzi: scuola, dopo scuola, corsi di formazione, educazione alla pace e terapia psicologica. Non si fermava mai. Ora è l’ombra di sé stessa. Ieri, poi, ha saputo di aver perduto un pezzo della sua famiglia.

L’attacco

«Mia cugina Susan, suo marito Abhan con i suoi figli e le cognate, stavano dormendo sulle macerie della loro casa», racconta Rana. «Avevano fatto delle tende e stavano tutti lì intorno, perché c’era ancora un piccolo terreno da curare. Coltivavano fichi, uva e qualche verdura. All’improvviso, un gruppo di droni si è concentrata sul nuovo campo di Nuseirat e ha bombardato l’intero quartiere». Le vittime sono state circa 15 e tra loro c’erano anche due donne in gravidanza.

«Una delle cognate di mia cugina era incinta di circa otto mesi e il feto è schizzato fuori dalla pancia della madre», racconta Rana con la voce rotta da singhiozzi strozzati. Qualcuno, per testimoniare l’orrore degli attacchi, ha fatto video e foto della carneficina e quando Rana le ha viste ha avuto un attacco di panico. «Mi hanno dovuto dare dei farmaci per calmarmi, non credevo di poter provare ancora un dolore così grande dopo quanto abbiamo subìto fin ora», spiega ancora l’insegnante.

Susan lavorava con Rana nella scuola di Nuseirat; faceva la psicoterapeuta e durante le scorse guerre aveva organizzato, proprio per i ragazzi, dei laboratori per affrontare gli effetti dello stress post traumatico. In questi due anni di guerra, nonostante il centro diurno fosse stato disintegrato qualche mese dopo il 7 ottobre, aveva continuato ad aiutare i bambini, girovagando per le tende e utilizzando materiali di scarto per creare dei giochi da usare come antistress. Le piume di struzzo, che prima usava per insegnare ai ragazzini come concentrarsi a tenere la guerra fuori dalla mente, non c’erano più.

«Ma lei lo faceva lo stesso con quel che trovava, spesso con pezzi di grucce», ricorda ancora Rana Jamal al Quffa, che quattro giorni fa ha perso anche un altro cugino. «Sami si era allontanato per cercare la legna per accendere un fuoco, così da cucinare qualcosa ai suoi figli – spiega ancora Rana – ed è stato ammazzato, mentre suo fratello è rimasto ferito».

La società disintegrata

La situazione a Gaza è sempre più disperata, perché alle uccisioni indiscriminate di Israele e alla carestia, ogni giorno si aggiungono fattori concatenati che contribuiscono a disintegrare la società civile. «Nei giorni scorsi – ha spiegato il giornalista Hassan Isdodi – la Compagnia Al-Aqsa e il Comitato egiziano per i palestinesi erano stati incaricati di supervisionare la fornitura di aiuti, che sarebbero stati distribuiti attraverso comitati popolari e clan locali. Tuttavia – ha detto ancora Isdodi – non tutti i camion sono arrivati ai depositi. Molti, infatti, nelle zone di Miraj a Khan Younis e nell’area di Zikim, nel nord di Gaza, sono stati saccheggiati». I tir contenevano soprattutto grandi quantità di farina, cibo in scatola e frutta fresca.

«Io ero a Zikim – ci racconta il giornalista Yousef Jawad – e ho visto la folla disperata riversarsi sui tir per agguantare le scorte di cibo. La gente si contendeva i sacchi di farina che si rompevano riversando tutto a terra e c’era gente accovacciata che riempiva le tasche, i sacchi di plastica, secchielli, col rischio di essere calpestata. Al centro di distribuzione, poi – ha riferito ancora il cronista Jawad – non esisteva un meccanismo chiaro per la distribuzione degli aiuti e purtroppo, nessuno ha ricevuto rifornimenti in modo sistematico o equo».

«Non sono riuscito a prendere niente, né con i metodi tradizionali né con il metodo del furto dai camion», ha raccontato Ibrahim Zanoun, che era con Jawad per girare qualche video per i media internazionali. In mezzo al caos, ha filmato dei bambini che provavano a raccogliere granelli di farina sparpagliati sulla strada conservandoli a uno a uno nella maglietta usata come piccolo sacco.

Il cessate fuoco lontano

«L’unica soluzione è il cessate il fuoco e il ritorno al precedente sistema di consegna e distribuzione degli aiuti», ha commentato Zanoun. Ma il governo di Benjamin Netanyahu non lo permetterà, perché il controllo sulla Striscia è sempre più massiccio. Proprio venerdì, per esempio, l’Idf ha confermato che le truppe della Brigata Kfir si sono insediate stabilmente nel sud di Khan Yunis per consolidare il controllo del corridoio di Magen Oz, che divide la città.

«Il modo più rapido per porre fine alla crisi umanitaria a Gaza è che Hamas si arrenda e rilasci gli ostaggi», ha scritto qualche giorno fa Donald Trump sul suo social network Truth e la gente di Gaza non aspetta altro. «Hamas dovrebbe andarsene», ha detto Weal Dokhan, professore all’università al Azhar.

«È da molto prima del 7 ottobre che non ha più consenso. Ci sarebbe bisogno di un nuovo progetto politico, democratico e laico a Gaza, se solo ne avessimo la possibilità. Ma credo che non succederà, perché, ammesso che Hamas si arrenderà, Israele annetterà tutta la Striscia per farne la nuova Jaffa».

«Gaza è perduta»

Di questo sono ormai convinti moltissimi gazawi che, infatti, stanno pensando di andarsene. «Se riceveranno l’offerta di un trasferimento all’estero, in Egitto o in Qatar, molti accetteranno«, ha ammesso il giornalista Isdodi. «Anzi, c’è chi spera nel cessate il fuoco proprio per provare a spostarsi. La nostra vita non sarà mai più come prima», ha ammesso Isdodi. «Ormai Gaza è perduta».

Anche a fronte di molti stati europei che in questi giorni stanno dichiarando di voler riconoscere lo stato di Palestina, infatti, la reazione dei gazawi è molto tiepida. «È troppo tardi», mormora la gente con un sentimento tra l’indignato e il rassegnato. Per la maggior parte dei cittadini della Striscia, infatti, la situazione è compromessa e la brama espansionistica di Israele, appoggiato dagli Stati Uniti, non potrà essere fermata.

C’è molta disillusione a Gaza: c’è frustrazione, accettazione e paura di non riuscire a vedere l’alba di domani. «Tutto quello che chiedono i gazawi è la pace, anche con Israele. Se si votasse oggi – spiega il professor Dokhan – la soluzione a due Stati vincerebbe sulle proposte belliciste».

A Gaza, dunque, sembra che l’orrore e il dolore abbiano travalicato il muro dell’odio e della vendetta, un po’ come sta accadendo anche in Israele. Almeno tra alcune persone. Almeno per ora.

