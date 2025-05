«Ho finalmente ricevuto la farina e ho subito riacceso il forno», lo racconta Ahmed Al-Banna, proprietario di un panificio nel sud di Gaza che, dopo due mesi di chiusura, ha ricominciato a sformare pagnotte. «Stiamo distribuendo sacchi che contengono 23-24 pezzi di medie dimensioni a un costo simbolico di 2 shekel», spiega Al-Banna.

Per ora hanno riaperto solo alcuni panifici al sud della Striscia, quelli sostenuti dal Programma alimentare mondiale (WFP) mentre quelli nella zona nord sono ancora chiusi, perché non è arrivata abbastanza farina per tutti. I camion che sono riusciti per entrare a Gaza sono solo 57, per ora, praticamente zero rispetto al numero di persone che dovrebbero essere sfamate immediatamente.

L’Idf ha fatto sapere che al valico di Kerem Shalom sono in attesa 107 tir di aiuti umanitari contenenti farina e cibo in scatola, i quali, però, non hanno ancora lasciato l’area militare controllata dall’esercito e non sono, quindi, ancora accessibili per gli operatori umanitari. In attesa, all’esterno del valico ci sono poi anche i tir organizzati dalle Nazioni Unite.

Il portavoce di Antonio Guterres, Stephane Dujarric, ha confermato che ci sono circa 90 grossi autotreni pieni che, però, sono stati bloccati dal governo israeliano. «Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questo momento», ha fatto sapere Dujarric.

La carestia a Gaza, intanto, sta velocemente avanzando. «Nelle ultime ore ho dovuto accertare la morte per fame di una bimba di 3 anni», racconta Lubna Aziz, 48 anni, pediatra, specialista in allattamento e formatrice internazionale certificata. «La malnutrizione è come una malattia dal decorso veloce, una volta innescata è difficile interrompere il ciclo, a meno che tra le forniture ci siano alimenti iper proteici specificamente pensati per la malnutrizione, ma non ci risulta», spiega la dottoressa Aziz. La sua clinica è malmessa ma ha ancora quattro pareti intorno e, nonostante sia a corto di forniture o medicinali, non è mai chiusa. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, ad oggi sarebbero 29 i decessi legati alla fame.

«Ci sono quattro campi di sfollati vicino allo studio – spiega Lubna Aziz – Vengono anche da Al-Zawyda, che non è vicino, perché offro assistenza a neonati, alle donne incinte e ai piccoli malnutriti. Finché ho potuto, ho distribuito pannolini, latte, bende per ferite e ustioni. Ho creato una sorta di mini-ospedale, ma ho disperatamente bisogno di una fonte di corrente affidabile, per alcune attrezzature che ho miracolosamente salvato, come l’ecografo». Anche la benzina, però, non è ancora arrivata a Gaza e i generatori sono ormai tutti a secco.

A secco ci sono anche quasi tutti i pozzi che ancora fornivano un po’ di acqua a Gaza e quella idrica sta per diventare un’altra gravissima emergenza. Soprattutto perché i meteorologi prevedono un aumento delle temperature da oggi fino a mercoledì. L’avviso è stato fatto dalla protezione civile attraverso dei cartelli scritti a mano ed esposti in alcuni punti strategici di Gaza.

«Invitiamo i cittadini a adottare misure di sicurezza, in particolare le persone sfollate che vivono in tende e rifugi – scrivono – Raccomandiamo di conservare ogni goccia d’acqua e di ridurre gli spostamenti nelle ore di punta, salvo necessità, prestando attenzione a neonati, anziani e persone con malattie croniche».

Eppure, le persone in cammino sono tantissime in questo momento, perché Israele sta bombardando a tappeto le zone di Deir al Balah, di Abasan al-Jadida al nord, e di Gaza City e Khan Yunis al centro. L’obiettivo è costringere la popolazione ad andare verso Rafah, dove la popolazione, secondo quanto prevedrebbe il progetto di Netanyahu, sarà costretta a stanziarsi.

È proprio nell’area di Rafah, infatti, che dovrebbero essere allestiti i principali punti di distribuzione dei beni. «In queste ore – spiega il giornalista Hassan Isdodi – quel po’ di cibo che è arrivato viene consegnato dallo staff del Programma Alimentare Mondiale, ma sappiamo che presto verranno sostituiti da altro personale, approvato da Donald Trump e dal governo israeliano. I gazawi sono contrari e preoccupati, ma questo passaggio avverrà nei prossimi giorni».

Sembra ormai quasi certo che a sostituire gli attuali operatori umanitari della Striscia entro fine marzo arriveranno i membri della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), una nuova e quanto meno opaca società svizzera approvata sia dalla Casa Bianca che dal governo israeliano.

Saranno loro ad avere il controllo assoluto della distribuzione di ogni cosa nel territorio di Gaza, decidendo modalità, criteri e luoghi. Anche per questo, con l’aiuto delle bombe, l’Idf sta ammassando la popolazione al sud, per avviare quel meccanismo di consegna attraverso scanner facciali e marchi, per identificare chi ha già ricevuto cosa, per poi distribuire la popolazione in aree ulteriormente recintate. «Questo è il piano di cui siamo a conoscenza – spiega ancora il giornalista Isdodi – ed è orrendo, perché saremo come animali allo zoo. E ci nutriranno fin tanto che non decideranno di sopprimerci, almeno quelli di noi ancora vivi».

Il numero delle vittime aumenta di ora in ora, tra raid aerei, fame, sete e malattia. Gaza, ridotta a un cumulo di pietre, cenere e anime, prova a resistere come può.

