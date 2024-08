Sono 640mila i bambini di Gaza che dovrebbero ricevere due dosi di vaccino contro la polio, dopo che è stato scoperto il primo caso in 25 anni. L’ong statunitense Anera ha dichiarato che le quattro persone uccise giovedì erano di una comunità locale e si erano offerti volontari. Wafa riporta pesanti scontri tra uomini armati e l’Idf in Cisgiordania

Domenica dovrebbe avere inizio la campagna nella Striscia di Gaza per vaccinare 640mila bambini palestinesi contro la poliomielite, dopo che è stato scoperto il primo caso in 25 anni. È uno sforzo ambizioso, riporta Associated press, in una guerra che ha distrutto quasi interamente il sistema sanitario della Striscia. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di aver già consegnato 1,2 milioni di dosi a Gaza, mentre altre 400mila dovranno essere portate in seguito. L’ong statunitense Anera, l’agenzia umanitaria il cui convoglio è stato colpito dall’Idf giovedì, ha dichiarato che quattro persone palestinesi sono state vittime dell’attacco ed erano membri della comunità locale, che si sono offerti volontari come scorta del convoglio che era diretto a un ospedale. Mentre le forze di difesa israeliane li hanno descritti come «assalitori armati». Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, decine di civili sono stati uccisi e feriti negli attacchi israeliani in diverse zone della Striscia.

Iran: «Israele è la causa principale delle tensioni regionali» "Israele è stato il più grande ostacolo al raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra contro Gaza ed è la principale causa di tensione nella regione, attraverso il perdurare delle sue azioni criminali". A dirlo il ministro degli Esteri Abbas Araghchi durante una conversazione telefonica con il premier giordano e ministro degli Esteri Ayman Safadi, che ha sottolineato la necessità di porre fine alla tensione a Gaza "il prima possibile". Safadi ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza e per il diffondersi del conflitto in Cisgiordania. Il ministro iraniano ha poi aggiunto che Teheran "sosterrà qualsiasi accordo sulla cessazione della guerra, auspicato dalla resistenza e dal popolo palestinese". Wafa, pesanti scontri tra uomini armati e Idf a Jenin Wafa, l'agenzia di stampa palestinese, riferisce di pesanti scontri tra uomini armati e truppe israeliane nella città di Jenin, in Cisgiordania. Testimoni hanno detto che ulteriori rinforzi militari sono stati inviati nel campo profughi di Jenin, dove le truppe hanno effettuato incursioni in diverse abitazioni nei quartieri del campo profughi. Secondo fonti di Wafa, l'Idf ha demolito numerose strutture nel quartiere orientale della città, causando gravi danni alle reti elettriche e idriche. L'Idf, per il momento, non ha commentato l'operazione. Wafa, decine di civili uccisi a Gaza in attacchi israeliani Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, decine di civili sono stati uccisi e feriti sabato negli attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira diverse aree della Striscia di Gaza. Gli attacchi sarebbero avvenuti a sud di Gaza City, nel quartiere Zeitoun, a sud-est della città, nel campo di Jabalia, a nord della Striscia e a ovest del campo di Nuseirat. Il direttore generale dell'Oms chiede di garantire protezione ai team di vaccinazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, ha chiesto di "garantire la protezione" delle squadre "di vaccinazione contro la polio" e devono essere autorizzate "a condurre le prossime campagne a Gaza in sicurezza". Ha poi aggiunto: "Esortiamo tutte le parti a garantire la loro protezione, compresa quella delle strutture sanitarie e dei bambini. Le pause umanitarie sono benvenute ma l'unica soluzione per salvaguardare la salute dei bambini di Gaza è un cessate il fuoco". Il piano dell'Oms per vaccinare 640mila bambini a Gaza L'Organizzazione mondale della Sanità domenica inizieranno la campagna per vaccinare 640mila bambini palestinesi di Gaza sotto i 10 anni contro la poliomielite, uno sforzo ambizioso in una guerra che ha ha distrutto quasi interamente il sistema sanitario del territorio, riporta l'Associated Press. La campagna si è resa necessaria dopo che è stato segnalato un caso di polio, il primo in 25 anni, che ha interessato un bambino di 10 mesi ora paralizzato alla gamba. Secondo l'Oms, la presenza di un caso di paralisi indica la possibilità di altre centinaia di persone che sono state infettate ma non mostrano sintomi. Vaccinare in uno scenario come quello della Striscia oggi non è semplice: le strade sono in gran parte distrutte, gli ospedali gravemente danneggiati e la popolazione è sparsa in sacche isolate. La campagna di vaccinazione di tre giorni nel centro di Gaza inizierà domenica, durante una “pausa umanitaria” che durerà dalle 6.00 alle 15.00, e un altro giorno potrà essere aggiunto se necessario, ha dichiarato il rappresentante dell'Oms nei territori palestinesi, Rik Peeperkorn. Coordinandosi con le autorità israeliane, la campagna si sposterà poi nel sud e nel nord della Striscia, con pausa umanitarie, ha fatto sapere in una conferenza stampa da Deir al-Balah, nel centro di Gaza. Ogni bambino, ha dichiarato l'Oms, riceverà due gocce di vaccino orale contro la polio in due round, il secondo dei quali sarà somministrato quattro settimane dopo il primo.

