Laureato a Harvard è stato licenziato in 24 ore per aver organizzato una veglia di protesta. «L’intelligenza artificiale e i servizi cloud sono le bombe del 21esimo secolo»

Il 24 ottobre 2024 nel quartier generale di Microsoft a Redmond, Seattle, un gruppo di dipendenti ha organizzato una veglia in memoria delle vittime palestinesi nel conflitto in corso in Medio Oriente. La sera stessa, alle nove, Hossam Nasr, 26 anni, ha ricevuto una chiamata dall’azienda: «Il suo incarico è terminato con effetto immediato». Lui era tra gli organizzatori della veglia, nonché uno dei due dipendenti a essere stato licenziato per il suo attivismo.

Nasr è infatti membro del gruppo No Azure for Apartheid, una campagna che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su quella che secondo loro è la «complicità» di Microsoft nei crimini israeliani contro la popolazione palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Una circostanza segnalata anche da diversi media, tra cui Associated Press e +972 Magazine. Secondo le loro indagini, infatti, Microsoft ha diversi contratti aperti con il governo Netanyahu e con specifici dipartimenti dell'esercito israeliano (come l'unità 8200), fornendo loro servizi di cloud computing e intelligenza artificiale.

Sono strumenti che, dice Nasr a Domani, «hanno permesso all’Idf di accelerare i bombardamenti nella Striscia con un ritmo che non sarebbe stato possibile senza l'aiuto dell'intelligenza artificiale». Tra questi servizi c'è appunto Azure: una piattaforma di cloud computing distribuita dalla big dei computer e utile ad archiviazione, trasmissione ed elaborazione di dati su internet.

Gogna mediatica

Per il suo antagonismo, l’ex dipendente è stato anche vittima di doxxing. Si tratta di una forma di cyberbullismo in cui i malintenzionati pubblicano su internet informazioni private di una persona con l’intento di trascinarla in una gogna mediatica. «Un’ora prima della telefonata e della revoca dei miei accessi alle strutture dell’azienda, la notizia del mio licenziamento è stata leakata online da un gruppo famoso per doxxing e molestie nei confronti di attivisti pro-Palestina. Lo stesso gruppo mi aveva doxxato già a luglio scorso, e ha poi pubblicato un aggiornamento festeggiando il mio licenziamento», spiega Nasr.

Il suo tono di voce è però calmo, per lui è «un piccolo prezzo da pagare rispetto alla sofferenza che stanno vivendo le persone a Gaza. Non è giusto, ma oggi queste sono le conseguenze se parli ad alta voce di quello che sta succedendo. È un segno dei tempi, nonché un forte segnale di quanto abbiamo normalizzato la deumanizzazione dei palestinesi».

Nasr è di origine egiziana, otto anni fa ha cominciato a frequentare l’università di Harvard, dove ha conseguito una laurea in computer science, e quattro anni fa si è trasferito a Seattle per lavorare nella sede della big tech. «Microsoft concede l’archiviazione su Azure di tonnellate di dati di sorveglianza di palestinesi. Parliamo di circa 13.6 petabytes (1 petabyte sono 1024 terabyte, cioè un milione di gigabyte, ndr)». E aggiunge: «Sono i computer ora a decidere se un palestinese vive o muore».

Le proteste

Più recentemente, il 19 maggio, il gruppo di No Azure for Apartheid ha protestato con vigore davanti alle porte e nelle sale del Microsoft Campus. Una manifestazione che ha portato a un tafferuglio con la polizia locale. Alcuni cartelli recitavano: «Microsoft sta alimentando il genocidio», «Il tuo codice uccide bambini», «Satya e Scott avete le mani sporche di sangue», con riferimento a Satya Nadella e Scott Guthrie, rispettivamente Ad di Microsoft e vicepresidente esecutivo dei progetti cloud e AI.

«Siamo in un’era in cui l’intelligenza artificiale e i servizi cloud sono tanto essenziali quanto le munizioni fisiche. Sono le bombe e i proiettili del 21esimo secolo», conclude Nasr.

Quella dei dipendenti Microsoft è una protesta che si aggiunge a un quadro più ampio di manifestazioni nel mondo tech statunitense. L’anno scorso anche i dipendenti di Google e Amazon hanno denunciato pubblicamente le loro aziende per il “Progetto Nimbus”, un servizio di cloud da loro sviluppato e ceduto direttamente al governo israeliano.

Secondo l’Ap e +972, Microsoft fornisce a Israele IA e cloud per trascrivere, tradurre e processare informazioni di intelligence ottenute da sorveglianza di massa. Dati che vengono poi passati per il sistema interno all’esercito per individuare bersagli, la famosa “target bank”. Tutto ciò è stato parzialmente ammesso da Microsoft.

